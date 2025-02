[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Die Konferenz von Jalta (Februar 1945)

Photo : YONHAP News

Vom 4. bis 11. Februar 1945, wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kamen der sowjetische Staatschef Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill im sowjetischen Badeort Jalta auf der Krim zusammen.Im Mittelpunkt der Konferenz standen die Aufteilung Deutschlands nach Kriegsende und der sowjetische Kriegseintritt gegen Japan. Dabei wurde beschlossen, Deutschland nach seiner Kapitulation in vier Besatzungszonen aufzuteilen, die jeweils von den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion kontrolliert werden sollten.Die Korea-Frage war zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung, aber die Konferenz war in zweierlei Hinsicht bedeutsam für die koreanische Halbinsel. Roosevelt und Stalin vereinbarten in einem Geheimpakt, dass die Sowjetunion spätestens drei Monate nach der deutschen Kapitulation in den Krieg gegen Japan eintreten wird. Zudem schlugen die USA der Sowjetunion eine gemeinsame Treuhandschaft für Korea mit einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahren vor. Stalin akzeptierte diesen Vorschlag. Dies war der Zündstoff für die spätere Teilung Koreas.Am 8. August 1945, drei Monate nach der deutschen Kapitulation und zwei Tage nach dem US-Atombombenabwurf auf Hiroshima, erklärte die Sowjetunion Japan den Krieg und marschierte in die japanisch besetzte Mandschurei sowie in Korea ein. Nur zwei Tage später folgte die bedingungslose Kapitulation Japans, und am 15. August wurde Korea nach 35 Jahren japanischer Kolonialherrschaft endlich befreit.Die Befreiung brachte jedoch eine Teilung mit sich: Entlang des 38. Breitengrads wurde das Land in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Während die sowjetische Armee den Norden kontrollierte, stand der Süden unter US-amerikanischer Verwaltung. Nach dem Koreakrieg (1950–1953) wurde diese Grenze mit leichten Anpassungen zur Waffenstillstandslinie, offiziell als Militärische Demarkationslinie bekannt, und trennt bis heute die beiden Koreas.