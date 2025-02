Forensische Untersuchung zur Klärung der Brandursache bei Air Busan-Maschine begonnen

Photo : YONHAP News

Eine gemeinsame forensische Untersuchung zur Klärung der Ursache des Brandes in einem Flugzeug von Air Busan in der Vorwoche hat begonnen.Der Ausschuss für Flug- und Eisenbahnunfalluntersuchung des südkoreanischen Verkehrsministeriums, das französische Untersuchungsbüro für Flugunfälle BEA und weitere Behörden begannen am Montag gegen 9.30 Uhr am Brandort ihre Untersuchung.Die Beteiligung der französischen Behörde erfolgt gemäß Vorschriften der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO). Sie sehen die Beteiligung des Landes, in dem ein verunglücktes Flugzeug produziert und entworfen worden ist, an der Unfalluntersuchung vor.Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach der Brandursache. Aufgrund der Aussagen von Passagieren und Besatzung, dass das Feuer in einem Gepäckstauraum im hinteren Teil ausgebrochen sei, wird dieser Teil im Mittelpunkt stehen.Am 28. Januar geriet ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Air Busan auf dem Flughafen Gimhae in Busan in Brand, während es für den Start nach Hongkong vorbereitet wurde. Alle 176 Insassen konnten sich in Sicherheit bringen.