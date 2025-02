Kospi gibt wegen Zoll-Schock um 2,5 Prozent nach

Photo : YONHAP News

Die von US-Präsident Donald Trump eingeführten neuen Zölle haben zu großen Schwankungen am südkoreanischen Finanzmarkt geführt.Der Leitindex Kospi schloss am Montag bei 2.453,95 Zählern und verlor damit gegenüber dem letzten Handelstag um 63,42 Zähler oder 2,52 Prozent.Der Kospi war bei 2.468,74 Zählern, 1,93 Prozent weniger als am letzten Handelstag, gestartet. Vorübergehend war der Index sogar um 3,17 Prozent auf 2.437,61 Punkte gefallen. Die 2.440er-Marke wurde damit erstmals seit dem 3. Januar wieder unterschritten.Der Technologieindex Kosdaq fiel zum Handelsschluss um 3,36 Prozent auf 703,80 Zähler.Der Won-Dollar-Wechselkurs stieg anfangs um fast 20 Won auf über 1.470 Won pro US-Dollar. Um 15.30 Uhr kostete ein Dollar 1.467,2 Won, damit 14,5 Won mehr als am Vortag.