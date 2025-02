Größte Kälte dieses Winters erreicht Korea

Photo : YONHAP News

Die bisher größte Kältewelle dieses Winters hat Südkorea heimgesucht.Laut der Wetterbehörde sind in den meisten Binnengebieten Warnungen vor einer Kältewelle oder Hinweise darauf in Kraft.Eine Kältewelle-Warnung wird herausgegeben, wenn mindestens zwei Tage in Folge mit Tiefstwerten von minus 15 Grad oder tiefer gerechnet wird. Ein Kältewelle-Hinweis gilt, wenn zwei Tage in Folge Temperaturen von unter minus 12 Grad herrschen sollen.Mit Stand 8 Uhr war es am Berg Seorak mit minus 22,7 Grad am kältesten im Land. Auf dem Bergpass Daegwallyeong wurden minus 17,5 Grad gemessen, und in Cheorwon minus 14,2 Grad. In Seoul fiel das Quecksilber auf minus 11,5 Grad.Der Kälteeinbruch wird auf kalte Luftmassen aus der Umgebung des Nordpols zurückgeführt. Der Wetterbehörde zufolge werden die Temperaturen für eine Weile um drei bis zehn Grad unter den Durchschnittswerten der letzten Jahre liegen (Tiefstwerte: minus 12 bis 0 Grad, Höchstwerte: 2 bis 9 Grad).