OpenAI-CEO Altman besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Sam Altman, Gründer und CEO von OpenAI, ist zu einem Besuch nach Südkorea gekommen.OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, hält am Dienstag den nicht-öffentlichen Workshop „Builder Lab“ mit Vertretern südkoreanischer Unternehmen ab.Altman wird zudem um 11 Uhr einen gemeinsamen Pressetermin mit der Chefin des koreanischen Unternehmens Kakao Corporation, Chung Shin-a, wahrnehmen.Kakao präsentierte letztes Jahr seinen eigenen KI-Dienst Kanana, der in diesem Jahr gestartet werden soll. In der Branche wird spekuliert, dass Kakao hierfür das Modell von OpenAI nutzen wird.Es ist Altmans dritter Besuch in Südkorea. Bei seinem letzten Südkorea-Aufenthalt im Januar des Vorjahres hatte er die Produktionsstätte von Samsung Electronics in Pyeongtaek besucht.