Generalstabschef besucht mit Vizechef des UN-Kommandos Westfront

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs Südkoreas (JCS), Kim Myung-soo, hat gemeinsam mit dem stellvertretenden Chef des UN-Kommandos die militärische Bereitschaft an der Westfront überprüft.Nach Angaben des JCS besuchte Kim am Montag ein Vorposten-Bataillon der 1. Infanteriedivision und einen Wachposten an vorderster Front und ermutigte die Soldaten.Kim wurde dabei vom stellvertretenden Befehlshaber des UN-Kommandos, Derek Macaulay, begleitet. Das UN-Kommando ist gemäß dem Waffenstillstandsabkommen für die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea zuständig.Kim besuchte auch einen Beobachtungsposten an der Frontlinie. Der Admiral blickte nach Norden, um sich ein Bild von den jüngsten Veränderungen und Möglichkeiten für Provokationen zu machen. Er überprüfte außerdem die Einsatzbereitschaft der Soldaten.Kim forderte den Aufbau eines optimalen Systems für Überwachungs- und Sicherheitsoperationen. Es müsse sichergestellt werden, dass in jeder Situation umgehend reagiert werden könne. Im Falle einer Provokation durch Nordkorea müsse entschlossen gehandelt werden, hieß es.