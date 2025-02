Parlamentschef übergibt Delegationen Schreiben an Persönlichkeiten in USA und Europa

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, hat Schreiben an Abgeordnetendelegationen übergeben, die als seine Sonderbeauftragten in die USA und nach Europa reisen werden.Die Botschaften richten sich an führende Persönlichkeiten in den Besuchsländern.Woo bat die Abordnungen am Montag, Bedenken der internationalen Gemeinschaft wegen der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol am 3. Dezember und des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn zu zerstreuen. Sie sollten mitteilen, dass die Nationalversammlung die Demokratie des Landes zurzeit im Eiltempo wiederherstelle.Woo bat die Sonderdelegation für die USA, in Bezug auf das bilaterale Bündnis einen eisernen Willen zu unterstreichen. Dadurch sollten das Wachstum von Unternehmen beider Länder und eine fortlaufende wirtschaftliche Entwicklung auch unter der neuen Regierung in Washington ermöglicht werden.Mit Blick auf die Sonderdelegation für Europa wies Woo darauf hin, dass sie Großbritannien, die Europäische Union und auch die Interparlamentarische Union besuchen wird. Er hoffte, dass die Abordnung die Entschlossenheit für freundschaftliche Kooperationsbeziehungen zwischen Südkorea und Großbritannien und zwischen jeweiligen Institutionen in ordentlicher Weise übermittele.Die Besuchsdelegation für die USA will sich während ihrer Reise vom 10. bis 15. Februar mit führenden Persönlichkeiten des Landes treffen. Die Delegation für Europa wird vom 5. bis 12. Februar auf Reisen sein.