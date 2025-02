Judoka Kim Jong-hoon holt Gold bei Grand-Slam in Paris

Photo : YONHAP News

Judoka Kim Jong-hoon hat seine erste Goldmedaille bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.Beim Pariser Grand Slam 2025 siegte der Südkoreaner am Sonntag (Ortszeit) im Finale der Klasse bis 90 Kilogramm der Männer mit einem Ippon in der Verlängerung. Sein Gegner war Luka Maisuradse aus Georgien, Weltmeister von 2023.Kim hatte bislang im Schatten der großen Stars gestanden. Weder bei Major-Turnieren wie Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften noch bei Grand-Slam-Turnieren hatte er es auf das Podest geschafft.Sein Landsmann Lee Seung-yeob holte in der Klasse über 100 Kilo der Männer überraschend Silber.Südkorea rangiert bei dem Turnier mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen auf Platz drei in der Gesamtwertung.