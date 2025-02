Regierung will wirtschaftlichen Reaktionsplan auf den Weg bringen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will einen wirtschaftlichen Reaktionsplan auf den Weg bringen.Entsprechende Planungen für das erste Quartal, mit denen auch für ein besseres Auskommen der Bürger gesorgt werden soll, kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok auf der Kabinettssitzung am Dienstag an.Zurzeit eskaliere ein globaler Zollkrieg, da die neue Trump-Regierung der USA eine Handelspolitik mit dem eigenen Land im Zentrum verfolge, warnte er.Südkoreanische Unternehmen in Kanada und Mexiko würden die Folgen bereits spüren. Es sei unberechenbar, wann und auf welche Weise Südkorea und seine wichtigsten Exportprodukte ins Visier genommen würden, sagte Choi.Die Regierung wolle zu Schlüsselbereichen der Wirtschaft und des Auskommens der Bevölkerung mindestens eine Verbesserungsmaßnahme in der Woche ausarbeiten und dann zügig umsetzen.An die Nationalversammlung appellierte Choi, in der regulären Sitzungsperiode im Februar unbedingt über wichtige Gesetzentwürfe im Wirtschaftsbereich zu entscheiden. Ausdrücklich nannte er hierbei das Halbleitergesetz und drei Energiegesetze.