DeepSeek hat in Südkorea wöchentlich 1,2 Millionen Nutzer

Photo : YONHAP News

Der chinesische KI-Chatbot DeepSeek hat in Südkorea eine wöchentliche Nutzerzahl von über 1,2 Millionen erreicht.Laut den am Dienstag von Wiseapp·Retail veröffentlichten Daten zu den von den Südkoreanern am meisten genutzten generativen KI-Apps landete ChatGPT in der vierten Januarwoche mit 4,93 Millionen Nutzern an der Spitze.Auf Platz zwei folgte DeepSeek mit 1,21 Millionen Nutzern. Die erst Ende Januar veröffentlichte App verzeichnete ein rapides Wachstum.Die Umfrage wurde auf der Grundlage einer Stichprobe bei südkoreanischen Nutzern von Android- und iOS-Smartphones durchgeführt. Zu den dafür ausgewählten generativen KI-Apps gehören interaktive KI-Dienste, die Inhalte wie Informationssuche, Texte und Bilder generieren oder als persönliche Assistenten fungieren.