Umsätze im Onlinehandel 2024 auf neues Rekordhoch gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Die Umsätze im Onlinehandel in Südkorea sind letztes Jahr auf einen neuen Rekordstand von über 240 Billionen Won gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag wuchs das Transaktionsvolumen im Onlineshopping im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 242,9 Billionen Won (166 Milliarden Dollar).Dies entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2001.Nach Warengruppen betrachtet, stieg das Transaktionsvolumen bei Getränken und Lebensmitteln um 14,8 Prozent. In der Gastronomie wurde ein Zuwachs von 10,9 Prozent verzeichnet, bei Reise- und Verkehrsdienstleistungen von 9,3 Prozent.Die direkten Einkäufe in ausländischen Online-Shops legten um 19,1 Prozent auf 7,9 Billionen Won (5,4 Milliarden Dollar) zu. Es wurde erstmals die Marke von sieben Billionen Won überschritten. Daran haben chinesische Online-Marktplätze mit einem Wachstum von 48 Prozent auf knapp 4,8 Billionen Won (3,3 Milliarden Dollar) einen Anteil von 60 Prozent erreicht.