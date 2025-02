Kospi kann um mehr als ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Dienstag um mehr als ein Prozent zulegen können.Der Kospi rückte um 1,13 Prozent auf 2.481,69 Zähler vor.Die Anleger hätten vor allem zu Blue Chips gegriffen, nachdem die US-Regierung ihre Entscheidung für Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko ausgesetzt hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Am Montag hatte der Kospi um 2,52 Prozent nachgegeben, weil Auswirkungen der Zollentscheidungen für Geschäfte südkoreanischer Unternehmen in Kanada und Mexiko befürchtet worden waren.US-Präsident Donald Trump entschied am Montag, die Zölle für 30 Tage auszusetzen.