Samsung-Chef Lee trifft sich mit OpenAI-CEO Altman und SoftBank-Chef Son

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, hat sich mit dem CEO von OpenAI, Sam Altman, und dem Chef der SoftBank Group, Masayoshi Son, getroffen.Das Treffen fand am Dienstag in einem Büro von Samsung Electronics in Seoul statt. Altman und Son sprachen mit Lee über Kooperationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Stargate, ihrem Gemeinschaftsunternehmen im KI-Bereich.US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach seinem zweiten Amtsantritt das KI-Projekt „Stargate“ bekannt gegeben. Im Rahmen des Projekts sollen 500 Milliarden Dollar in die Schaffung einer KI-Infrastruktur und eines -Ökosystems der nächsten Generation investiert werden.Hierfür hatten OpenAI, die SoftBank Group und Oracle am 21. Januar das Gemeinschaftsunternehmen „Stargate“ gegründet und wollen Investitionen anlocken.Das trilaterale Treffen war der erste öffentliche Auftritt des Samsung-Chefs, nachdem er in der Berufungsinstanz von den Vorwürfen der Aktienmanipulation für eine illegale Fusion und des Bilanzbetrugs freigesprochen worden war.Es habe gute Diskussionen gegeben, sagte der Softbank-Chef nach der Zusammenkunft gegenüber Reportern, ohne Details zu nennen.