103 Universitäten erhöhen Studiengebühren

Photo : YONHAP News

Mehr als 100 Universitäten in Südkorea wollen im Studienjahr 2025 die Studiengebühren erhöhen.Laut dem Koreanischen Verband der Präsidenten privater Universitäten trafen 103 der 109 Universitäten im Land, einschließlich der 39 staatlichen und öffentlichen Universitäten, bis Dienstag diese Entscheidung.47 Hochschulen, damit der größte Anteil, wollen die Studiengebühren um 5,0 bis 5,49 Prozent steigern.Die Studiengebühren dürfen maximal um das 1,5-Fache der durchschnittlichen Inflationsrate der letzten drei Jahre erhöht werden. Die Obergrenze für dieses Jahr liegt demnach bei 5,49 Prozent.43 Universitäten entschieden sich demgegenüber für ein Einfrieren der Studiengebühren.Die höheren Gebühren begründete der Verband damit, dass die Studiengebühren in den letzten 16 Jahren eingefroren worden seien. Dadurch hätten sich die finanziellen Schwierigkeiten der Hochschulen vergrößert, sie hätten deutlich an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt.