247.000 koreanische Kulturgüter befinden sich im Ausland

Photo : YONHAP News

Über 240.000 koreanische Kulturgüter befinden sich einer Erhebung zufolge außerhalb Koreas.Laut Daten der Behörde für Nationales Erbe gibt es mit Stand 1. Januar 2025 insgesamt 247.718 koreanische Kulturgüter im Ausland.Die Anzahl stieg verglichen mit dem Stand des Januar des Vorjahres um 1.414.Unter den einzelnen Ländern macht Japan mit 108.705 koreanischen Kulturgütern den größten Anteil (43,9 Prozent) aus. Dahinter folgen die USA mit 65.860 Kulturgütern (26,6 Prozent) und Deutschland mit 15.477 Gegenständen (6,2 Prozent).In die Untersuchung wurden 801 Museen, Kunstmuseen und weitere Einrichtungen in 29 Ländern einbezogen.Die Behörde will ab kommendem Jahr acht weitere Einrichtungen, darunter das Peabody Essex Museum in den USA, neu auf die Liste setzen.