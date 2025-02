Weiter frostige Temperaturen in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea herrschen weiter frostige Temperaturen.Für die meisten Landesteile wurden Warnungen vor einer Kältewelle herausgegeben.Am Mittwochmorgen wurden im Landkreis Hoengseong in der Provinz Gangwon minus 23 Grad gemessen.In Jecheon (Nord-Chungcheong) und Bonghwa (Nord-Gyeongsang) fiel das Quecksilber unter minus 15 Grad.In den zentralen Gebieten sollen die Temperaturen auch am Tag bei höchstens etwa minus 5 Grad liegen.Bis zum Wochenende soll es sehr kalt bleiben. In Seoul wird am Donnerstag und Freitag mit minus 12 Grad gerechnet.Für die südwestliche Region Honam und die Insel Jeju wurden Schneewarnungen veröffentlicht. Ortsweise sollen am Mittwoch drei bis fünf Zentimeter Schnee pro Stunde niedergehen.In den Berggebieten der Insel Jeju wird es bis Donnerstagvormittag voraussichtlich über 20 Zentimeter Schnee geben. In Honam werden mehr als 15 Zentimeter erwartet.