„The Trauma Code: Heroes on Call“ auf Platz eins der nicht-englischsprachigen Netflix-Shows

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „The Trauma Code: Heroes on Call” hat die zweite Staffel von „Squid Game“ als die weltweit meistgesehene nicht-englischsprachige Sendung auf Netflix abgelöst.Laut den Netflix Top-10-Listen am Mittwoch landete „The Trauma Code: Heroes on Call“ im Zeitraum vom 27. Januar bis 2. Februar mit 11,9 Millionen Views an der Spitze der globalen Rangliste der nicht-englischsprachigen Shows.Die Serie belegte in 17 Ländern, einschließlich Südkoreas, Thailands und Taiwans, den ersten Platz. In 63 Ländern, darunter Frankreich, Italien, Mexiko und Japan, landete sie unter den zehn beliebtesten Serien.Die Serie dreht sich um Baek Kang-hyuk, einen genialen Chirurgen. Nach dem Einsatz in Konfliktgebieten weltweit übernimmt er die Leitung der krisengeplagten Traumachirurgie einer Universitätsklinik, um diese wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Joo Ji-hoon spielt die Rolle von Baek.Die zweite Staffel von Squid Game fiel auf Platz zwei zurück, nachdem sie seit dem Start am 26. Dezember fünf Wochen in Folge an der Spitze gelegen hatte. Die erste Staffel der Hitserie rangierte auf Platz fünf.