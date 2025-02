Regierung will Fonds zur Förderung von Hightech-Industrien einrichten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will einen Fonds zur Unterstützung von Spitzenindustrien und -technologien wie Batterie- und Biobranche einrichten.Der Fonds werde bei der Korea Development Bank, der staatlichen Entwicklungsbank, eingerichtet, kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Mittwoch an.Der Umfang werde mindestens das Zweifache des aktuellen Finanzhilfe-Programms für die Halbleiterindustrie von 17 Billionen Won (11,7 Milliarden Dollar) betragen, hieß es.Laut Choi will die Regierung zügig an konkreten Plänen für die Bildung des Fonds arbeiten. Über Gesetzesänderungen hierfür wolle sie noch im März mit der Nationalversammlung beraten.Choi sagte außerdem, die Bemühungen um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie könnten lediglich in Kooperation mit der Nationalversammlung Früchte tragen. Er bitte das Parlament erneut um eine zügige Behandlung des Sondergesetzes zur Förderung der Halbleiterindustrie und von Strom- und Energiegesetzen, die die Branche brauche.