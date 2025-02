Zahl nordkoreanischer Besucher in Russland 2024 drastisch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der nordkoreanischen Besucher in Russland ist laut einem Medienbericht letztes Jahr erheblich gestiegen.Laut Daten des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik Russlands seien im vergangenen Jahr 13.221 Nordkoreaner nach Russland eingereist, berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Dienstag.Das ist das Zwölffache verglichen mit den 1.117 Personen im Jahr 2023.Der am häufigsten genannte Einreisezweck war „Bildung“. Diesen Zweck nannten 7.887 Nordkoreaner, was dem höchsten Stand seit 2012 entspricht.Der zweithäufigste Zweck war das „Geschäft“ mit 3.098 Fällen.Die internationale Gemeinschaft hat in der Vergangenheit immer wieder Bedenken geäußert, dass Nordkorea Arbeiter illegal mit Studentenvisa ins Ausland schickt, um UN-Sanktionen zu umgehen. Die Entsendung nordkoreanischer Arbeiter ins Ausland ist ein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea.Die Zahl der russischen Besucher in Nordkorea sei letztes Jahr mit 6.469 Personen auf ein 12-Jahres-Hoch gestiegen, berichtete RFA weiter.