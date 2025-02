Südkoreas Parlamentschef besucht China

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, ist zu einem offiziellen Besuch nach China aufgebrochen.Laut seinem Büro wird Woo während seiner China-Reise vom 5. bis 9. Februar mit dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, und weiteren hochrangigen Personen zusammenkommen. Erörtert werden sollen die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und der Ausbau der Präsenz koreanischer Unternehmen in China.Der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, des chinesischen Parlaments, ist die Nummer 3 in der chinesischen Machthierarchie.Zu den weiteren Gesprächsthemen zählen die Unterstützung für eine erfolgreiche Austragung des APEC-Gipfels 2025 im südkoreanischen Gyeongju im Oktober und eine konstruktive Rolle Chinas für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Auch die Erhaltung und Verwaltung der Stätten der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung zur japanischen Kolonialzeit in China sollen auf der Tagesordnung stehen.Außerdem wird Woo am Freitag auf Einladung des Nationalen Volkskongresses an der Eröffnungsfeier der Winter-Asienspiele 2025 in Harbin teilnehmen.