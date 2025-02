Seoul unterstützt Rolle des UN-Menschenrechtsrats

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Unterstützung für die Rolle und Arbeit des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht.Die Regierung unterstütze die Rolle und die Bemühungen des UN-Menschenrechtsrats zum Schutz und zur Verbesserung der Menschenrechte weltweit, erklärte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch. Die Regierung werde sich weiterhin aktiv in die Arbeit des Gremiums einbringen.Hintergrund ist, dass US-Präsident Donald Trump den Austritt der USA aus dem Menschenrechtsrat angeordnet hatte. Er hatte am Dienstag ein entsprechendes Dekret unterzeichnet.Südkorea ist seit diesem Jahr bis 2027 als Mitglied des UN-Menschenrechtsrats tätig.Der Ministerialbeamte teilte Seouls Absicht mit, sich in Diskussionen über wichtige internationale Menschenrechtsfragen, einschließlich derer in Nordkorea, aktiv einzubringen. Auch an den Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft zum Schutz und zur Verbesserung der Menschenrechte werde man sich aktiv beteiligen. Das Land werde bei Diskussionen über alle wichtigen Menschenrechtsthemen eine führende Rolle spielen.