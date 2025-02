Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss 2024 auf 99 Milliarden Dollar gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss hat letztes Jahr mit fast 100 Milliarden Dollar den bislang zweithöchsten Stand erreicht.Das Ergebnis wird auf die gestiegenen Halbleiterexporte und die zugenommenen Lieferungen in die USA zurückgeführt. Die aufgrund der stabilen Ölpreise gesunkenen Importe spielten ebenfalls eine Rolle.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank am Donnerstag wurde in der Leistungsbilanz im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss von 99,04 Milliarden Dollar verbucht.Dies entspricht dem zweithöchsten Stand nach dem bisherigen Rekordwert von 105,12 Milliarden Dollar, der 2015 erreicht worden war.Die Warenbilanz verzeichnete einen Überschuss von 100,13 Milliarden Dollar. Das Ergebnis ist einem kräftigen Exportzuwachs und gleichzeitig einem Importrückgang zu verdanken. Die Ausfuhren legten gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent zu, während die Einfuhren um 1,6 Prozent schrumpften.Die Halbleiterexporte wuchsen um 42,8 Prozent. Bei Informations- und Kommunikationsgeräten wurde ein Wachstum von 17,4 Prozent verzeichnet, bei Schiffen von 17,7 Prozent.Nach Regionen betrachtet legten die Lieferungen in die USA um 10,4 Prozent zu, die nach China um 6,6 Prozent. Die Exporte in die USA beliefen sich auf 127,79 Milliarden Dollar. Es wurde das siebte Jahr in Folge ein neuer Rekord aufgestellt.