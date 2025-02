Südkorea hebt Epidemie-Warnung für Mykoplasmen-Pneumonie auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hebt die Epidemie-Warnung für Infektionen mit dem Bakterium Mycoplasma pneumoniae ab Freitag auf.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention gab am Donnerstag diese Entscheidung bekannt. Bei einer stichprobenartigen Überwachung in 221 medizinischen Einrichtungen habe die Zahl der wegen der Erkrankung stationär versorgten Patienten vier Wochen in Folge den Grenzwert von 250 Fällen unterschritten, hieß es zur Begründung.Die Warnung war am 24. Juni des vergangenen Jahres herausgegeben worden.Die Lungenentzündung durch Mykoplasmen hat in der Vergangenheit hauptsächlich unter Kindern und Jugendlichen alle drei bis vier Jahre grassiert.Während einer Epidemie-Warnung werden für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Kosten für Antigen-Schnelltests auf Mycoplasma pneumoniae von der nationalen Krankenversicherung übernommen.