Parlamentspräsidenten Südkoreas und Chinas kommen zusammen

Photo : YONHAP News

Der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Woo Won-shik, hat sich mit dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des chinesischen Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, getroffen.Beim Treffen am Mittwoch in Peking versuchte Woo, Bedenken über die Situation nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea zu zerstreuen.Die Nationalversammlung habe eine neue Geschichte der Demokratie geschrieben, indem sie eingeschritten sei und das Kriegsrecht blockiert habe. Jetzt werde nach dem verfassungs- und rechtmäßigen Verfahren vorgegangen. Südkorea sei keineswegs instabil, sagte Woo.Der Politiker versicherte auch, dass Südkorea diese schwierige Phase gut überwinden könne.Woo äußerte die Hoffnung, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping an dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im Herbst im südkoreanischen Gyeongju teilnehmen werde.Zhao sagte, beide Länder sollten ihren Vorsatz zum Zeitpunkt der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beibehalten und an dem Ziel von freundschaftlichen Beziehungen festhalten. Sie sollten einander vertrauenswürdige Nachbarn und Partner werden, die gemeinsam Ergebnisse erzielen.Woo reiste am Mittwoch auf Zhaos Einladung zu einem fünftägigen offiziellen Besuch nach China.