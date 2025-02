Kälte hat Südkorea weiter im Griff

Photo : YONHAP News

In Südkorea herrscht weiter Kälte.Am Donnerstagmorgen wurden im Landkreis Hoengseong in der Provinz Gangwon minus 22 Grad gemessen. In Paju in der Provinz Gyeonggi fiel das Quecksilber unter minus 17 Grad.Am Tag soll es um drei bis vier Grad wärmer als am Mittwoch sein. In Seoul sollen die Temperaturen auf ein Grad klettern, in Gwangju und Daegu auf drei Grad.Am Freitagmorgen wird das Thermometer jedoch an manchen Orten wieder unter minus zehn Grad sinken.Nach kräftigen Schneefällen in der südwestlichen Region Honam und auf der Insel Jeju soll es ab Donnerstagnachmittag auch in anderen Gebieten Schnee geben.Bis Freitag sollen über 15 Zentimeter Schnee an der Westküste im Süden der Region Süd-Chungcheong und in Nord-Jeolla niedergehen. In den Berggebieten auf Jeju wird mit bis zu zehn Zentimeter Schnee gerechnet, in Seoul mit einem bis fünf Zentimeter.