Sport Pyeongchang richtet nächste Woche Rennrodel-Weltcup aus

Der 8. Rennrodel-Weltcup der Saison 2024/25 findet nächste Woche im südkoreanischen Pyeongchang statt.



Der Landkreis gab am Donnerstag bekannt, den Weltcup am 15. und 16. Februar im Olympic Sliding Centre auszutragen.



Der Auftakt der laufenden Weltcup-Saison für Rennrodeln wurde am 29. November im norwegischen Lillehammer gefeiert. Nach dem achten Rennen in Pyeongchang wird die Saison mit dem 9. Weltcup im chinesischen Yanqing Ende Februar zu Ende gehen.



Zum Weltcuprennen in Pyeongchang werden über 150 Athleten und Trainer aus 16 Ländern erwartet. Die Teams werden ab dem 10. Februar in Südkorea eintreffen.



Zu den Disziplinen zählen Einsitzer der Frauen und der Männer, Doppelsitzer der Frauen und der Männer, Mixed-Einsitzer und Mixed-Doppelsitzer.