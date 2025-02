Umfrage: 55 Prozent für Yoons Amtsenthebung, 40 Prozent dagegen

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage fordern 55 Prozent der Südkoreaner, dass das Verfassungsgericht die Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol bestätigen muss.40 Prozent verlangen eine Abweisung.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichten Embrain Public, KStat Research, Korea Research und Hankook Research am Donnerstag. Im Rahmen ihrer gemeinsamen regelmäßigen Umfrage „National Barometer Survey“ wurden von Montag bis Mittwoch landesweit 1.005 Personen ab 18 Jahren befragt.Der Anteil der Befürworter der Amtsenthebung Yoons sank verglichen mit der letzten Umfrage eine Woche zuvor um zwei Prozentpunkte. Der Anteil der Gegner der Absetzung stieg um zwei Prozentpunkte.Unter den Parteien erhielt die regierende Partei Macht des Volks (PPP) 39 Prozent Zustimmung. Dieoppositionelle Demokratische Partei (DP) kam auf 37 Prozent.Unter den möglichen Präsidentschaftskandidaten erhielt DP-Chef Lee Jae-myung 32 Prozent Zustimmung. Der Minister für Beschäftigung und Arbeit Kim Moon-soo folgte mit zwölf Prozent, Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon mit acht Prozent.37 Prozent der Befragten würden für den Kandidaten der DP stimmen, sollte dieses Jahr die Präsidentschaftswahl stattfinden. 36 Prozent würden den Kandidaten der PPP wählen.Die Umfrage wurde am Mobiltelefon durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Antwortquote lag bei 20 Prozent.