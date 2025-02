Passagiere von Jeju Air müssen beim Einchecken verschärften Batterievorschriften zustimmen

Photo : YONHAP News

Jeju Air hat ab dem heutigen Donnerstag ein Zustimmungsverfahren für Passagiere bezüglich der verschärften Vorschriften zu Lithiumbatterien eingeführt.Fahrgäste dieser Billigfluggesellschaft müssen beim Einchecken die neuen Regelungen bestätigen und ihnen zustimmen. Es geht darum, dass Lithiumbatterien, darunter auch Powerbanks, nicht in einem Gepäckfach in der Kabine zu verstauen sind. Statt dessen muss man sie an sich tragen und an einem sichtbaren Ort aufbewahren.Im Falle von Batterien mit einer Wattstundenzahl von bis zu 100 Wh oder mit einem Lithiumgehalt von bis zu zwei Gramm dürfen Passagiere bis zu fünf Stück mitführen. Zudem dürfen bis zu 15 elektronische Geräte mit Lithium-Batterien, wie Laptops und Kameras, pro Kopf im Handgepäck mitgeführt werden.Anlass ist der Brand in einer Passagiermaschine von Air Busan am 28. Januar auf dem Flughafen Gimhae in Busan. Seitdem haben einheimische Airlines an schärferen Kontrollen kleiner elektronischer Geräte wie Powerbanks gearbeitet.Die genaue Brandursache wird zwar noch ermittelt. Aufgrund von Aussagen von Passagieren und Besatzung wird jedoch vermutet, dass eine Powerbank in der Gepäckablage an Bord Feuer gefangen hatte.