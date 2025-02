Ex-Kommandeur von Spezialeinheiten: Yoon ordnete Räumung von Abgeordneten an

Photo : YONHAP News

Ein bei der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im Dezember eingesetzter Militär hat ausgesagt, dass Präsident Yoon Suk Yeol damals die Räumung von Abgeordneten aus dem Parlament angeordnet hatte.Eine entsprechende Aussage machte Kwak Jong-keun, der damalige Befehlshaber des Kommandos für spezielle Kriegsführung, am Donnerstag beim sechsten Verhandlungstermin im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon.Yoon habe damals am Telefon gesagt, dass das Beschlussquorum anscheinend noch nicht erreicht sei. Er habe angeordnet, die sich im Inneren befindlichen Personen schnell herauszuholen, sagte Kwak und bestätigte somit seine frühere Aussage.Er habe es so verstanden, dass damit die Abgeordneten gemeint gewesen waren, sagte er weiter.Der Militär fügte hinzu, dass er den Anruf erhalten habe, als die Mitglieder der 707. Sondereinsatzgruppe noch nicht ins Hauptgebäude der Nationalversammlung eingedrungen waren.Yoon behauptet, dass er nicht angeordnete habe, Abgeordnete aus dem Parlamentsgebäude zu entfernen.