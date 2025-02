Kälte und Schnee führen zu Glatteisbildung

Photo : KBS News

Kälte und Schneefälle haben in Südkorea am Freitagmorgen zur Glatteisbildung auf Straßen und Wegen geführt.In vielen Landesteilen wurden Warnungen vor starken Schneefällen herausgegeben. Bis Samstag sollen an der Westküste der Provinz Nord-Jeolla und im südlichen Binnenland über 25 Zentimeter Schnee niedergehen. In der Region Chungcheong werden über 15 Zentimeter Schnee erwartet, in der Hauptstadtregion über zehn Zentimeter.In der südwestlichen Region Honam und auf der Insel Jeju soll es bis zum Wochenende Schnee geben.Zudem herrschen weiter frostige Temperaturen. Im Landkreis Pyeongchang in der Provinz Gangwon fiel das Quecksilber am Morgen auf fast minus 20 Grad.Die Tageshöchstwerte sollen um bis zu sechs Grad tiefer als am Donnerstag liegen. In Seoul wird mit minus sieben Grad gerechnet. Die gefühlte Temperatur wird wegen starken Winden noch tiefer liegen.Die Kältewelle wird voraussichtlich erst am nächsten Dienstag nachlassen.