Fitch bestätigt Südkoreas Kreditrating „AA-“

Die Ratingagentur Fitch hat Südkoreas Bonität in ihrer aktuellen Bewertung erneut mit „AA-“ eingestuft.Auch der Ausblick sei „stabil“, bestätigte Fitch Ratings in ihrem am Donnerstag veröffentlichten regulären Länderrating.Trotz erwarteter politischer Unsicherheit in den kommenden Monaten sieht die Agentur keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und das nationale System des Landes.Für 2025 prognostiziert sie ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent. Dies ist 0,3 Prozentpunkte niedriger als die vorherige Schätzung. Gründe seien die innenpolitische Unsicherheit und die möglichen Folgen der US-Zollpolitik.Fitch hatte Südkoreas Kreditrating im Jahr 2012 von „A+“ auf „AA-“ angehoben und diese Bewertung seither beibehalten.