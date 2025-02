Winter-Asienspiele werden heute in Harbin eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Winter-Asienspiele 2025 werden am heutigen Freitag im chinesischen Harbin eröffnet.Die Eröffnungsfeier beginnt um 21 Uhr koreanischer Zeit im Harbin International Convention Exhibition and Sports Center.Dies sind die ersten asiatischen Winterspiele seit der letzten Veranstaltung 2017 im japanischen Sapporo. Ursprünglich sollte die neunte Auflage der Spiele im Jahr 2021 stattfinden, wurde jedoch aufgrund von Schwierigkeiten bei der Auswahl des Austragungsortes während der Covid-19-Pandemie verschoben.Bei den Spielen zum Thema „Dream of Winter, Love among Asia“ (Wintertraum, Liebe in Asien) werden etwa 1.300 Athleten aus 34 Ländern um 64 Goldmedaillen kämpfen. Dies stellt die bisher höchste Teilnehmerzahl für Winter-Asienspiele dar.Südkorea schickt eine 222-köpfige Delegation, darunter 148 Athletinnen und Athleten. Das Land will das zweite Mal in Folge Gesamtzweiter werden.