KakaoTalk und YouTube sind beliebteste soziale Netzwerke in Südkorea

KakaoTalk und YouTube sind die am meisten genutzten sozialen Netzwerke für alle Altersgruppen in Südkorea.Jüngere Menschen nutzen relativ häufig Instagram, ältere Menschen ab 50 Jahren Band von Naver.Entsprechende Ergebnisse einer Umfrage unter Nutzern sozialer Medien im Jahr 2024 veröffentlichte die Koreanische Pressestiftung am Donnerstag.Demnach belegte KakaoTalk Platz eins. 98,9 Prozent der Befragten antworteten, dass sie diese Messenger-App nutzten. Dahinter folgten YouTube mit 84,9 Prozent, Instagram mit 38,6 Prozent und Band mit 28,6 Prozent.In allen Altersgruppen landete KakaoTalk an der Spitze und YouTube auf dem zweiten Platz.Bei Menschen im Alter von 19 bis 29 Jahren sowie in ihren Dreißigern und Vierzigern folgte Instagram auf Platz drei.Bei Menschen in ihren Fünfzigern und Sechzigern belegte Band den dritten Platz.