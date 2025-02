Südkoreanische Abgeordnetendelegation trifft EU-Vertreter in Brüssel

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Abgeordnetendelegation hat am Donnerstag (Ortszeit) in Brüssel hochrangige EU-Vertreter getroffen.Die Sondergesandten des Parlamentspräsidenten Woo Won-shik trafen unter anderem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Christel Schaldemose, und Simon Mordue, stellvertretenden Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS), welcher als „EU-Außenministerium“ fungiert.Laut einem Sprecher des südkoreanischen Parlaments brachten Schaldemose und Mordue ihren Respekt für den Willen und Mut des südkoreanischen Parlaments zur Verteidigung der Demokratie zum Ausdruck.Beide Seiten verständigten sich auf eine engere Zusammenarbeit als strategische Partner.Die Delegation übergab zudem persönliche Schreiben von Parlamentspräsident Woo an EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Die fünfköpfige Delegation wurde von Han Jeong-ae von der Demokratischen Partei geleitet und umfasste Abgeordnete der Regierungspartei wie auch der Oppositionsparteien.Zuvor hatte Woo angekündigt, Sondergesandte in die USA, die EU, Japan und China zu entsenden. So sollen Bedenken der internationalen Gemeinschaft nach der politischen Krise um die Ausrufung des Kriegsrechts vom 3. Dezember ausgeräumt werden.