Bericht : Nordkoreanische Raketen durch Ukrainekrieg erheblich präziser geworden

Photo : YONHAP News

Die Treffgenauigkeit der in der Ukraine eingesetzten nordkoreanischen ballistischen Raketen hat sich laut Berichten zuletzt erheblich verbessert.Dies berichtete Reuters am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf hochrangige ukrainische Regierungsbeamte.Demnach sank die Zielabweichung der Raketen in den vergangenen Wochen von ein bis drei Kilometern auf 50 bis 100 Meter.Laut der Einschätzung einer Quelle nutzt Nordkorea den Ukrainekrieg als Testgelände, um seine Raketentechnologie unter realen Kampfbedingungen weiterzuentwickeln.Ukrainischen Militärquellen zufolge wurden Trümmer der nordkoreanischen Raketen analysiert. Dabei konnten jedoch keine Änderungen am Design festgestellt werden.Russland setzt seit Ende 2023 nordkoreanische ballistische Kurzstreckenraketen im Ukrainekrieg ein. Laut ukrainischem Militär wurden bisher rund 100 Raketen aus nordkoreanischer Produktion abgefeuert.