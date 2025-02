Trump will am Montag 25-Prozent-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ankündigen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegen.Sie würden am Montag verkündet werden, teilte Trump am Sonntag (Ortszeit) Reportern mit, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und AP berichteten.Jeder Stahl, der in die USA gelange, werde mit einem 25-prozentigen Zoll belastet.Am Dienstag oder Mittwoch wolle er außerdem gegenseitige Zölle ankündigen. Diese würden nahezu sofort in Kraft treten, sagte Trump.Trump hatte während seiner ersten Amtszeit Stahl- und Aluminiumimporte mit Zöllen von jeweils 25 und zehn Prozent belegt. Er begründete dies mit der nationalen Sicherheit unter Anwendung von Section 232 des Gesetzes Trade Expansion Act.Südkorea hatte damals eine Ausnahme vom Stahlzoll ausgehandelt und im Gegenzug ein Kontingentsystem für die Ausfuhrmengenbeschränkung akzeptiert.