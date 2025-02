Chinas Präsident Xi erwägt Teilnahme an APEC-Gipfel in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat einen eventuellen Besuch in Südkorea in diesem Jahr angedeutet.Xi traf sich am Freitag in Harbin mit dem Präsidenten der südkoreanischen Nationalversammlung, Woo Won-shik.Woo bat Xi, anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Gyeongju in diesem Jahr Südkorea zu besuchen. Xi antwortete, es sei üblich, dass das chinesische Staatsoberhaupt am APEC-Gipfel teilnehme. Er ziehe gemeinsam mit den zuständigen Behörden seine Teilnahme ernsthaft in Erwägung.Xi äußerte auch die Ansicht, dass Südkorea nach den verfassungs- und rechtmäßigen Verfahren mit der Situation nach der Ausrufung des Kriegsrechts umgehe. Südkorea sei nicht instabil und werde die Schwierigkeiten bewältigen.Es war das erste Treffen zwischen einem chinesischen Staatspräsidenten und einem südkoreanischen Parlamentschef seit Dezember 2014. Damals hatte Xi in Peking den damaligen Sprecher der Nationalversammlung, Chung Ui-hwa, getroffen.Zudem war dies das erste offizielle Treffen Xis mit einer hochrangigen Person aus Südkorea seit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts in dem Land im vergangenen Dezember.