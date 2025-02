Squid Game Staffel 2 gewinnt Critics Choice Award für beste fremdsprachige Serie

Photo : KBS News

Die zweite Staffel der Netflix-Serie „Squid Game” ist bei den Critics Choice Awards ausgezeichnet worden.Nach Angaben des Critics Choice Association (CCA) auf dessen Website am Sonntag wurde die koreanische Serie bei der 30. Preisverleihung am Freitag (Ortszeit) in Los Angeles als beste fremdsprachige Serie ausgezeichnet.Die erste Staffel der Erfolgsserie hatte bei den Critics Choice Awards 2022 als erste südkoreanische Serie den Preis für die beste fremdsprachige Serie gewonnen. Hauptdarsteller Lee Jung-jae war als bester Schauspieler in einer Dramaserie ausgezeichnet worden.Die Critics Choice Awards werden jährlich vom CCA vergaben. Der Organisation gehören über 600 Rundfunk- und Filmkritiker in den USA und Kanada an.