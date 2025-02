Seoul: Nordkorea entsandte letztes Jahr Tausende Arbeiter nach Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben letztes Jahr nicht nur Truppen, sondern auch zahlreiche Arbeiter auf illegale Weise nach Russland entsandt.Laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS schickte Nordkorea schätzungsweise mehrere Tausend Arbeiter auf Baustellen in verschiedenen Teilen Russlands.Die Entsendung von Arbeitern durch Nordkorea ins Ausland stellt einen Verstoß gegen die Resolution 2375 des UN-Sicherheitsrats dar. Diese verbietet den UN-Mitgliedsländern, nordkoreanischen Staatsangehörigen Arbeitsgenehmigungen zu erteilen.Der US-Sender Radio Free Asia hatte jüngst berichtet, dass im vergangenen Jahr 13.221 Nordkoreaner nach Russland eingereist seien. Dies sei das Zwölffache verglichen mit der Zahl im Jahr 2023.Der Sender wies auf die Möglichkeit hin, dass der deutliche Anstieg der Zahl der nordkoreanischen Besucher in Russland in Wirklichkeit auf die illegale Entsendung von Arbeitskräften zurückzuführen sei.