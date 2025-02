Medien: Russische und nordkoreanische Truppen starten große Offensive in Kursk

Photo : YONHAP News

Russische und nordkoreanische Truppen haben in der hart umkämpften russischen Region Kursk eine große Offensive gestartet.Die ukrainische Online-Zeitung „Ukrajinska Prawda“ berichtete am Samstag (Ortszeit) über den Beginn eines neuen Angriffs russischer und nordkoreanischer Streitkräfte in Kursk.Die ukrainische Armee halte die Verteidigungslinie, hieß es.Es wird davon ausgegangen, dass Russland als Folge des ukrainischen Gegenschlags Verluste mindestens in Kompaniestärke (300 bis 1.000 Soldaten) zu beklagen hat. Dies schließt offenbar auch Verluste bei den nordkoreanischen Truppen mit ein.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Freitag von einem neuen Angriff in Kursk berichtet. Daran seien auch nordkoreanische Soldaten wieder beteiligt. Hunderte russische und nordkoreanische Soldaten seien beseitigt worden, sagte er weiter.Zuvor hatte es Berichte gegeben, nach denen nordkoreanische Soldaten seit Mitte Januar nicht mehr am Kampfgeschehen beteiligt gewesen seien.