Anteil von Atomstrom in Südkorea letztes Jahr auf 15-Jahres-Hoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Anteil des Atomstroms am Strommix in Südkorea ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen.Nach Angaben von Korea Power Exchange am Sonntag wurden letztes Jahr in Südkorea 549.387 Gigwattstunden (GWh) Strom gehandelt.Unter den Stromquellen erreichte die Atomenergie mit 32,5 Prozent den höchsten Anteil. Dahinter folgten Flüssigerdgas (LNG) mit 29,8 Prozent, Kohle mit 29,4 Prozent und erneuerbare Energien mit 6,9 Prozent.Der Anteil des Atomstroms war der höchste seit 2009. Damals waren es 34,8 Prozent.Zudem wurde die Kernenergie zum ersten Mal seit 2006 die größte Stromquelle des Landes. Im Zeitraum von 2007 bis 2023 war Kohle stets die wichtigste Stromquelle gewesen.Nach Regierungsplänen wird der Anteil des Atomstroms am Strommix aufgrund des schrittweisen Einsatzes neuer Kernreaktoren voraussichtlich weiterhin steigen.