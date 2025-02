Winter-Asienspiele: Shorttrackläuferin Choi Min-jeong gewinnt ihr drittes Gold

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrackläuferin Choi Min-jeong hat bei den Winter-Asienspielen 2025 in Harbin drei Goldmedaillen gewonnen.Im Finale über 1.000 Meter der Frauen am Sonntag gewann Choi mit einer Zeit von 1:29,637 Minuten ihr drittes Gold in Harbin.Drei Goldmedaillen konnte bislang noch kein Mitglied der südkoreanischen Delegation bei den diesmaligen Winterspielen gewinnen.Im 1.000-Meter-Lauf der Männer im Shorttrack holte der Südkoreaner Jang Sung-woo Gold.Zuvor hatte Südkorea am Samstag vier Goldmedaillen im Shorttrack gewonnen. Die erste davon gab es im Wettbewerb Mixed-Staffel über 2.000 Meter. Park Ji-won und Kim Gil-li hatten jeweils im 1.500-Meter-Lauf der Männer und der Frauen gesiegt. Choi Min-jeong hatte das Finale über 500 Meter der Frauen für sich entschieden.Südkorea gewann damit sechs der neun Goldmedaillen im Shorttrack. Damit wurde sein bisheriger Rekord der meisten Goldmedaillen im Shorttrack bei asiatischen Winterspielen eingestellt.