Seoul berät über Reaktionen auf Trumps neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat mit hochrangigen Beamten das mögliche Vorgehen angesichts der von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erörtert.Nach Angaben des Finanzministeriums wurden am Montagvormittag die Situation im Zusammenhang mit den entsprechenden Äußerungen von Trump und Reaktionsmaßnahmen erörtert.Trump hatte am Sonntag (Ortszeit) gesagt, dass er am Montag die Einführung von Zöllen von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA bekannt geben werde.Laut dem Ministerium wurden in der Runde auch das jüngste Spitzentreffen zwischen den USA und Japan sowie das Vorgehen bei wichtigen Handelsangelegenheiten im Digitalbereich thematisiert.