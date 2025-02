Nordkoreas Machthaber gibt USA Schuld für Konflikt auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den USA vorgeworfen, die Grundursache für die Konfliktstruktur auf der koreanischen Halbinsel zu sein.Entsprechendes sagte Kim am Samstag während seines Besuchs im Verteidigungsministerium anlässlich des 77. Gründungstags der nordkoreanischen Armee, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete.Kim machte die USA auch für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Ihm zufolge werden die russischen Truppen unverändert unterstützt. Damit deutete er die Entsendung weiterer Soldaten nach Russland an.Kim erwähnte anschließend eine Reihe neuer geplanter Projekte für die Stärkung sämtlicher Abschreckungsfähigkeiten, einschließlich der nuklearen Fähigkeiten.Einzelheiten zu den Plänen wurden in dem Bericht zwar nicht genannt. Jedoch wird davon ausgegangen, dass diese neben der Entwicklung von Atomwaffen auch die Modernisierung konventioneller Waffen beinhalten. Die Stärkung des russisch-nordkoreanischen Militärbündnisses könnte demnach ebenfalls Bestandteil der neuen Pläne sein.