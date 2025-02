UNICEF liefert 2024 7,1 Millionen Dosen Impfstoffe an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben letztes Jahr Nordkorea insgesamt 7,1 Millionen Dosen unerlässlicher Impfstoffe zur Verfügung gestellt.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Samstag.Laut dem Bericht nannte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht über die humanitäre Situation in der ostasiatischen und pazifischen Region die Lieferung von Vakzinen als wichtigstes Ergebnis seiner Unterstützungsaktivitäten für Nordkorea.Es wurde nicht genannt, wie viele Dosen je nach Impfstoffart bereitgestellt worden waren.In dem Bericht steht, dass das Gesundheitsministerium mit Hilfe der UNICEF in allen Teilen Nordkoreas über 600.000 Kindern Routineimpfungen angeboten habe.Nordkorea hatte Ende Januar 2020 seine Grenzen dichtgemacht, um ein Einschleppen des Coronavirus ins Land zu verhindern. Daraufhin hatten internationale Organisationen und Hilfsverbände ihre Mitarbeiter aus Pjöngjang abgezogen. Ihre Rückkehr kam bisher nicht zustande.