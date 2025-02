Winter-Asienspiele: Südkorea gewinnt Goldmedaillen im Eisschnelllauf, Snowboard und Ski

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat bei den Winter-Asienspielen in Harbin zwei Goldmedaillen gewonnen.Kim gewann am Sonntag im 500-Meter-Lauf der Frauen mit einer Zeit von 38,24 Sekunden ihr allererstes Gold bei asiatischen Winterspielen.Im Teamsprint der Frauen im Anschluss siegte das südkoreanische Team mit Kim Min-sun, Lee Na-hyun und Kim Min-ji mit einer Zeit von 1:28,62 Minuten. Südkorea kam mit einem Vorsprung von 0,23 Sekunden auf den Zweitplatzierten China ins Ziel.Lee Na-hyun gewann damit ihre zweite Goldmedaille in Harbin, nachdem sie am Samstag Gold über 100 Meter geholt hatte.Im Snowboard Slopestyle der Männer gewann Lee Chae-un im Finale am Samstag mit 90 Punkten die Goldmedaille.Im Ski Halfpipe-Wettbewerb wurde Lee Seung-hun der erste Südkoreaner, der die Goldmedaille im Freestyle-Skiing bei Asienspielen gewann.