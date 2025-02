Südkorea schlägt USA Telefonat zwischen Choi und Trump vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung bemüht sich weiterhin um ein Telefongespräch zwischen dem kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok und dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.Über das Außenministerium sei ein Angebot unterbreitet worden, teilte der Sprecher des Finanzministeriums, Kang Young-kyu, am Montag mit.Die Regierung hält nach eigenen Angaben häufig Treffen von Ministerien ab, um Maßnahmen zu erörtern. Es werde versucht, über verschiedene Kanäle mit der Trump-Regierung ins Gespräch zu kommen. Auch Unternehmer mit Kontakten in Trumps Lager würden sich um Gespräche bemühen.Bislang gab es noch kein Telefonat zwischen Choi und Trump, dessen zweite Amtszeit am 20. Januar begonnen hatte. Nach seiner ersten Amtseinführung im Jahr 2017 hatte Trump nach zehn Tagen mit dem damaligen kommissarischen Präsidenten Südkoreas, Hwang Kyo-ahn, telefoniert.