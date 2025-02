Südkorea und USA halten gemeinsame Schießübung ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Heer hält mit den US-Truppen in Korea die erste gemeinsame Schießübung mit scharfer Munition „CALFEX“ in diesem Jahr ab.Die Übung habe am 3. Februar auf dem Schießübungsplatz Rodriguez in Pocheon begonnen und dauere drei Wochen an, teilte das Heer am Montag mit. Dafür seien über 2.000 Soldaten und 150 Ausrüstungsgegenstände im Einsatz.Die US-Truppen hatten zunächst allein Übungen mit scharfer Munition durchgeführt, um ihre im Neun-Monats-Turnus ausgetauschten Stryker-Brigaden an das Wetter und Gelände auf der koreanischen Halbinsel zu gewöhnen. Seit Juli des Vorjahres werden sie als gemeinsame Übungen mit der südkoreanischen Armee durchgeführt.Gemeinsame Übungen seien der beste Weg, um den Soldaten der Stryker-Brigade die Anpassung an die Winterzeit zu ermöglichen und die Taktiken der südkoreanischen Armee besser zu verstehen, sagte der südkoreanische Major Lee Sang-hoon. Die Übung sollte in einer Weise durchgeführt werden, dass die Kampfkraft der Truppen beider Länder maximal erhöht werde.