Börse startet kaum verändert in die Woche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist kaum verändert in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi verlor 0,03 Prozent auf 2.521,27 Zähler.Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte ankündigen will, sorgte an der Börse für ein Auf und Ab.Mit neuen Zöllen der US-Regierung sei schon länger gerechnet worden, kurzfristig sei mit Blick auf die Inflation in den USA mit Schwankungen zu rechnen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.