Außenminister Cho könnte sich in München erstmals mit US-Kollegen Rubio treffen

Außenminister Cho Tae-yul wird voraussichtlich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zum ersten Präsenztreffen mit seinem neuen US-Amtskollegen Marco Rubio zusammenkommen.Cho werde an der 61. Münchner Sicherheitskonferenz vom 14. bis 16. Februar teilnehmen, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Montag Reportern gegenüber. Der Minister wolle dort mit Partnern über sicherheitspolitische Verbindungen zwischen der indopazifischen und der europäischen Region sprechen.Der Beamte erklärte auch, dass zurzeit Meinungen über ein südkoreanisch-US-amerikanisches Außenministertreffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz abgestimmt würden.Kommt es zu dem Treffen, werden beide Minister voraussichtlich ihr Engagement für eine Stärkung des bilateralen Bündnisses unter der zweiten Trump-Regierung unterstreichen. Darüber hinaus werden sie voraussichtlich politische Maßnehmen für eine Denuklearisierung Nordkoreas miteinander abstimmen.Nach weiteren Angaben des Beamten laufen zudem Gespräche zwischen Südkorea, den USA und Japan über ein trilaterales Außenministertreffen am Rande der Konferenz in München.